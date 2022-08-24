Шойгу обвинил Запад и США в беспрецедентном давлении на независимые страны

Шойгу заявил, что США и Запад оказывают беспрецедентное давление на независимые страны

США и страны Запада оказывают беспрецедентное давление на независимые страны. Об этом, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, США и западные страны оказывают давление, используя шантаж и дезинформацию. В связи с нестабильной международной обстановкой возрастает роль ШОС как нового центра силы, считает российский министр обороны.

Шойгу считает, конфликт на Украине стал для Вашингтона еще одним предлогом, чтобы развязать экономическую и информационную войну против России.

Ранее глава Минобороны заявил, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины ознаменовала окончание однополярного мира. Он подчеркнул, что теперь доминирвование США и их союзников остается в прошлом.