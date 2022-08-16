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Шойгу заявил об окончании однополярного мира из-за спецоперации на Украине

Глава Минобороны России Шойгу заявил о завершении эры безусловного доминирования США

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины ознаменовала окончание однополярного мира. Об этом в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, после начала спецоперации доминирование США и их союзников остается в прошлом. Также операция на Украине развеяла миф о «супероружии Запада», считает глава Минобороны.

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Шойгу заявил, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что цели российской спецоперации будут достигнуты. По мнению министра, миропорядок Запада делит мир на «демократических партнеров» и «авторитарные режимы», против последних допускаются любые меры воздействия.

Ранее президент Владимир Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории, в которой высокую динамику роста могут показать только по-настоящему суверенные государства. Тормозом для развития многих государств ранее служило однополярное устройство мира, считает глава государства.

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Анастасия Шейкина
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