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Путин прокомментировал избрание Трасс премьером Британии

Путин назвал далеким от демократических принципов избрание Трасс премьером Британии

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании, назвал процедуру выборов главы британского правительства «далекой от демократических принципов». Об этом российский лидер заявил в своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

Путин напомнил, что глава правительства в Великобритании избирается в рамках победившей на выборах партии. «Народ Великобритании не участвует в смене правительства. Правящие элиты там имеют свои установки. Мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России», — заявил российский лидер.

Он также заметил, что Великобритания вольна самостоятельно выбирать курс в отношениях с Россией, однако Москва будет последовательно отстаивать свои интересы.

6 сентября, после победы на выборах, экс-глава британского МИД Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании, пройдя торжественную церемонию назначения королевой Елизаветой II. На мероприятии Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство, поскольку кабинет Бориса Джонсона был расформирован вместе с его отставкой.

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Николай Чигасов
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