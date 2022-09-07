Корпорация Apple представила iPhone 14 Pro

Корпорация Apple в рамках ежегодной презентации показала iPhone 14 Pro. Трансляция доступна на сайте компании.

Смартфон выпускается в том же дизайне, что и прошлогодние модели. Однако Apple переработала лицевую сторону телефона, заменив «монобровь» на овальное отверстие в верхней части экрана. Это реализовано благодаря уменьшению сенсоров FaceID. Так, вокруг этого выреза помещается полезная информация, например о подключенных устройствах или уведомления от навигатора.

Телефон доступен в черном, белом, золотом и фиолетовом цветах. Телефон доступен в черном, белом, золотом и фиолетовом цветах. Продажи смартфонов начнутся 16 сентября, iPhone 14 Pro будет стоить 999 долларов, iPhone 14 Pro Max — 1099. Максимальная версия идет с накопителем на один терабайт.

Ранее Apple представила базовую линейку iPhone 14. В нее вошли версия с экраном на 6,1 дюйма и Max с 6,7-дюймовым экраном. Уменьшенный смартфон iPhone mini в этом году Apple не обновила.