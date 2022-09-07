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Кремль объяснил задержку пленарного заседания с участием Путина на ВЭФ

Песков объяснил рабочими моментами задержку пленарного заседания на ВЭФ с участием Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Задержка пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина связана с рабочими моментами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, никаких DDoS-атак пока нету, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами», — сказал Песков.

Он уточнил, что, в частности, у главы государства затянулась беседа с премьер-министром Мьянмы.

Пленарное заседание на ВЭФ должно было начаться в 8 утра по московскому времени. Его отложили на час. Путин начал свое выступление на форуме в 9 утра.

В июне Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на час позже из-за DDOS-атак.

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Анастасия Шейкина
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