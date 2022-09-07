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В России отреагировали на желание Запорожья и Херсона провести референдум

Калининградский глава Алиханов заявил о вдохновляющем Запорожье и Херсон примере Крыма

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Достигнуть мира и развиваться сейчас можно только в составе России, пример Крыма вдохновляет жителей Херсонской и Запорожской областей. Такое мнение выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, чьи слова приводит РИА Новости.

Таким образом глава региона прокомментировал исследование компании ИНСОМАР, в котором респондентов опрашивали, будут ли они участвовать в референдуме по вопросу присоединения к России.

«Социологические опросы комментировать сложно. Но, конечно, люди хотят развития и мира. А сейчас это возможно только в составе России. Есть пример Крыма, и он вдохновляет людей», — сказал губернатор.

Данные опроса ИНСОМАР опубликованы 7 сентября. Согласно исследованию, 71 процент жителей Запорожской области и 63 процента Херсонской области поддержали присоединение регионов к России. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами. Исследователи учли ответы тысячи жителей упомянутых областей.

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Никита Абрамов
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