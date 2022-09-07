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Раскрыты особенности оформления шенгена после отмены упрощенного визового режима

Еврокомиссия: процесс получения виз станет более длительным, дорогим и сложным для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

После отмены действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией отечественным путешественникам станет сложнее получить шенген. Особенности оформления туристических виз раскрыты на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в Еврокомиссии отметили, что теперь россияне больше не будут пользоваться «привилегированным доступом в ЕС» и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения виз. Также россиянам прийдется подавать более длинный список подтверждающих документов.

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В первую очередь граждан России ждет более высокий визовый сбор: его сумма увеличится с 35 до 80 евро (от 2,1 до 4,8 тысячи рублей). Кроме того, возрастет время обработки заявок: стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней при необходимости дополнительного рассмотрения заявки.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз российским гражданам в дополнение к уже принятым мерам. По словам премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов в страну — это проблема, которую необходимо решить.

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Валентина Процкова
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