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69-я параллель

На Севморпуть выделят 1,8 триллиона рублей

Путин заявил, что на программу Севморпути планируется выделить 1,8 триллиона рублей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / Reuters

На реализацию программы Северного морского пути до 2035 года планируется выделить 1,8 триллиона рублей. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Правительство уже утвердило план развития Севморпути до 2035 года. На его реализацию планируется направить 1,8 триллиона рублей из разных источников», — сказал глава государства.

По его словам, грузопоток Севморпути может вырасти более чем в шесть раз — с 35 до 220 миллионов тон.

Ранее в арктические районы Якутии впервые завезли продовольственные продукты через Севморпуть. До этого они доставлялись железной дорогой до Нижнего Бестяха, затем в период навигации водным транспортом по рекам, а оставшуюся часть грузы преодолевали с помощью грузового транспорта по автозимнику.

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Анастасия Шейкина
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