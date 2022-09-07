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Путин на ВЭФ пошутил про мерзнущий волчий хвост

Президент России Путин шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить ЕС без энергии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить Европейский союз (ЕС) без энергии. Трансляция выступления президента ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам президента, Россия не будет поставлять в ЕС энергоносители, если это не предусмотрено контрактами, и не будет поддаваться на навязывание условий.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», — заявил глава государства.

Ранее Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма во Владивостоке рассказал историю про обед, который ему приготовили кремлевские повара.

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Валерий Розенберг
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