Путин на ВЭФ пошутил про мерзнущий волчий хвост

Президент России Путин шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить ЕС без энергии

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) шуткой про мерзнущий волчий хвост пригрозил оставить Европейский союз (ЕС) без энергии. Трансляция выступления президента ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам президента, Россия не будет поставлять в ЕС энергоносители, если это не предусмотрено контрактами, и не будет поддаваться на навязывание условий.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», — заявил глава государства.

Ранее Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма во Владивостоке рассказал историю про обед, который ему приготовили кремлевские повара.