Президент Путин рассказал историю про поваров Кремля и гребешки

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма во Владивостоке рассказал забавную историю про обед, который ему приготовили кремлевские повара. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, когда он занял пост главы государства, его спросили о вкусовых предпочтениях, чтобы приготовить его любимое блюдо. Путин признался, что ему не нужны экзотические блюда и какие-то изыски, поэтому когда ему предложили приготовить гребешки, он согласился.

На следующий день Путину подали гребешки и спросили, понравилось ли ему блюдо, на что президент ответил утвердительно. «Ну слава Богу, а то мы столько кур зарезали», — завершил рассказ президент.

В мае Владимир Путин шуткой прокомментировал утверждения Запада о том, что в экономических проблемах «виноват Путин», пообещав поговорить с этими странами. «Я с ними серьезно поговорю», — пошутил президент.