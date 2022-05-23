Путин шуткой ответил на обвинения Запада в экономических проблемах

Путин пообещал «поговорить» с Западом в ответ на обвинения в экономических проблемах

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал утверждения Запада о том, что в экономических проблемах «виноват Путин», пообещав поговорить с этими странами. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Что происходит там, они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, "Путин виноват". Там во всем "виноват Путин", — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе двусторонней встречи с российским лидером в Сочи.

«Я с ними серьезно поговорю», — пошутил Путин.

В апреле американцы назвали виновных в росте цен. Комментируя значительное повышение цен на топливо в 2022 году, более двух третьих опрошенных назвали виновным в этом президента России (71 процент). По мнению 52 процентов американцев, винить стоит Демократическую партию, а 51 процент граждан указали на президента США Джо Байдена.

Сам Байден заявил, что спецоперация России на Украине является виновницей роста цен в США. По его словам, инфляция в Соединенных Штатах была спровоцирована ею на 70 процентов.

Ведущий Fox News Шон Хэннити, в свою очередь, не согласился с американским лидером. Он заметил, что во время президентства Байдена все пошло «наперекосяк». Телеведущий пояснил, что инфляция в стране уже достигла 40-летнего максимума и становится только выше.