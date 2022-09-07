Во Владикавказе сотрудники МВД задержали мужчину за убийство знакомого 21-летней давности

Во Владикавказе правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого 21-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в 2001 году в Цхинвале мужчина из личной неприязни выстрелил в голову из пистолета 22-летнему молодому человеку, отчего тот скончался. Местные правоохранители возбудили дело, однако мужчине удалось уйти от преследования. Позже он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

«Сотрудниками Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Южная Осетия была организована работа правоохранительных органов двух стран по установлению местонахождения и задержанию обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления», — отметила Волк.

Впоследствии стало известно, что мужчина ведет скрытный образ жизни, меняет номера телефонов и места проживания на территории Краснодарского края и Северной Осетии. После задержания его доставили в дежурную часть полиции. Решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Южную Осетию.