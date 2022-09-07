Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудники МВД задержали мужчину за убийство знакомого 21-летней давности

Во Владикавказе сотрудники МВД задержали мужчину за убийство знакомого 21-летней давности

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владикавказе правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого 21-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в 2001 году в Цхинвале мужчина из личной неприязни выстрелил в голову из пистолета 22-летнему молодому человеку, отчего тот скончался. Местные правоохранители возбудили дело, однако мужчине удалось уйти от преследования. Позже он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

«Сотрудниками Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Южная Осетия была организована работа правоохранительных органов двух стран по установлению местонахождения и задержанию обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления», — отметила Волк.

Впоследствии стало известно, что мужчина ведет скрытный образ жизни, меняет номера телефонов и места проживания на территории Краснодарского края и Северной Осетии. После задержания его доставили в дежурную часть полиции. Решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Южную Осетию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Британцы оценили шансы Трасс справиться с работой премьер-министра
Появилась возможность поселиться в доме Умы Турман и Итана Хоука
Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот
Раскрыто негативное влияние укрепления доллара
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.