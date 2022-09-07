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Раскрыт правильный способ стирки кроссовок в машине

Men Today: перед стиркой кроссовок в стиральной машине необходимо вынуть из них шнурки

Фото: Jose Fontano / Unsplash

Редакторы мужского журнала Men Today раскрыли правильный способ стирки спортивной обуви в машине. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистов, кроссовки можно отмыть в стиральной машине, если на них отсутствуют стразы, кожаные вставки, а также повреждения, полученные в результате долгой и интенсивной носки. Перед стиркой необходимо смыть грязь с подошвы, вынуть шнурки и стельки. В случае если обувной рант (полоска кожи, резины или пластика, проходящая по периметру подошвы обуви, — прим. «Ленты.ру») не отмывается, то предварительно его можно почистить зубной щеткой, добавив немного порошка или пасты, или использовать меламиновую губку.

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После подготовительных этапов нужно положить обувь в сетчатый мешок или крепко завязанную старую наволочку. При этом, как отмечают эксперты, для стирки цветных кроссовок можно использовать жидкий гель, а для белых добавить полстакана соды. Далее необходимо положить в барабан стиральной машины полотенце, установить режим «деликатной стирки» с температурой 40 градусов и минимальные обороты.

В заключение авторы материала порекомендовали не загружать в машину сразу несколько пар обуви. Кроме того, они посоветовали после стирки поставить кроссовки в хорошо проветриваемое помещение, но не оставлять их под прямыми солнечными лучами, поскольку они могут пожелтеть или расклеиться.

Ранее блогерша раскрыла секреты правильной стирки одежды. По ее словам, перед загрузкой в стиральную машину следует выворачивать наизнанку карманы либо сами изделия, так как это способствует более эффективному удалению пятен пота и сохранению цвета вещей.

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Мария Винар
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