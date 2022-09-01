Блогерша раскрыла секреты правильной стирки одежды

Блогерша sheiskd: перед стиркой следует выворачивать карманы одежды наизнанку

Блогерша с никнеймом sheiskd раскрыла секреты правильной стирки одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы тщательно отчистить загрязнения и продлить срок службы предметов гардероба, девушка призвала придерживаться следующих рекомендаций. По ее словам, перед помещением в стиральную машину следует выворачивать наизнанку карманы либо сами изделия, что способствует более эффективному удалению пятен пота и сохранению цвета вещей.

В то же время, согласно советам инфлюэнсерши, необходимо застегивать молнии на нарядах, а также завязывать шнурки, что поможет избежать их спутывания. Кроме того, предпочтительно расправлять носки, а не стирать их в скомканном виде, добавила она.

В июне блогерша Рене (фамилия не указывается) из Саутингтона, США, назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Пользовательница с никнеймом renduh заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.