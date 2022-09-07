Стало известно об отказе Байдена от политики распространения демократии

NYT: администрация Байдена отказалась от политики распространения демократии

После прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена у правительства страны изменилась внешнеполитическая стратегия. Теперь Вашингтон не стремится распространить демократию на наибольшее количество стран мира, но укрепляет демократические режимы там, где они уже установлены. Об этом написали в материале New York Times.

«Помощники президента США Джо Байдена говорят, что его подход делает упор на "демократическую устойчивость", а не на "продвижение демократии", в отличие от предыдущих администраций. Они утверждают, что укрепляют демократические страны и сотрудничество между ними, а не добиваются изменений в политических системах или правительствах», — пишет издание.

По словам источников в Белом доме, Байден внесет пункт об укреплении демократии внутри США в разрабатываемую сейчас новую стратегию американской национальной безопасности. При этом в администрации президента уверены, что в будущем Байдену придется в каждом отдельном случае выбирать, сотрудничать ли с автократическими режимами.

Ранее Байден назвал сторонников бывшего президента Дональда Трампа и созданное им движение Make America Great Again (MAGA) угрозой американской демократии. «Многие годы мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована, но это не так. Мы должны защищать ее. Защищать ее. Встать на ее защиту. Каждый из нас», — заявил Байден.