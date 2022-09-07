На 80-м году жизни умер писатель-фантаст Питер Страуб

Ушел из жизни писатель, автор фантастических и хоррор-романов Питер Страуб. Об этом пишет The New York Times.

Страуб скончался 4 сентября в Нью-Йорке в возрасте 79 лет. Смерть подтвердила его супруга Сьюзан. Уточняется, что писатель умер из-за возникших осложнений после перелома бедра.

Близкий друг Страуба писатель-фантаст Стивен Кинг отреагировал на смерть коллеги в своем Twitter-аккаунте. «Печальный день. Мой друг и невероятно талантливый коллега и соавтор Питер Страуб скончался. Работать с ним было одним из самых больших удовольствий в моей творческой карьере», — написал он.

Страуб родился в 1943 году в городе Милуоки, штат Висконсин, окончил Колумбийский университет. В 1973 году вышел первый роман писателя Marriages. Большое влияние на творчество Страуба оказало его знакомство с Кингом. Вместе с ним Питер написал повесть «Талисман». В конце 1970-х-начале 1980-х вышли хоррор-произведения Страуба «История с привидениями» (1979), «Обитель теней» (1980) и «Парящий дракон» (1983). Среди других работ писателя — «Коко», «Тайна», «Глотка», «Клуб Адского Огня», «Мистер Икс», «Темная материя», «Джулия», «Черный дом».

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