Белла Хадид снялась в бикини и без макияжа во время отдыха

Модель Белла Хадид снялась в бикини и показала лицо без косметики

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в бикини и показала лицо без макияжа. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица отправилась на пляж со своим возлюбленным, арт-директором Марком Калманом и устроила фотосессию во время отдыха. На размещенных снимках девушка предстала в купальнике с разноцветным принтом, который состоял из топа с треугольными чашечками и трусов с завязками на бедрах. При этом видно, что Хадид без макияжа.

Фото набрали почти 1,6 миллиона лайков. Подписчики восхитились внешним видом модели. «Тело мечты», «Ты наш ангел», «Богиня», «Удивительная», «Королева», «Мы любим тебя», — прокомментировали они.

В марте Белла Хадид впервые рассказала о единственной пластической операции на своем лице. Стало известно, что Хадид в 14 лет перенесла ринопластику, скорректировав форму носа. При этом манекенщица призналась, что пожалела о сделанной операции. Кроме того, она опровергла информацию обо всех остальных косметологических вмешательствах, в которых ее пытались уличить окружающие на протяжении многих лет.