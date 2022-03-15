Впервые стало известно о пластической операции на лице Беллы Хадид

Модель Белла Хадид призналась, что сделала ринопластику в 14 лет и пожалела об этом

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид впервые рассказала в интервью журналу Vogue о единственной пластической операции на своем лице.

Стало известно, что Хадид в 14 лет перенесла ринопластику, скорректировав форму носа. При этом манекенщица призналась, что пожалела о сделанной операции. Кроме того, она опровергла информацию обо всех остальных косметологических вмешательствах, в которых ее пытались уличить окружающие на протяжении многих лет.

«Жаль, что я не сохранила нос своих предков. Люди думают, что у меня было ужасное лицо из-за одной фотографии, на которой я, будучи подростком, выглядела опухшей. Я почти уверена, что сейчас вы выглядите не так, как в 13 лет, верно? Я никогда не применяла филлеры. Давайте выясним это раз и навсегда. (...) А тем, кто думает, что я делала подтяжку век, хочу сказать, что это всего лишь лифтинг-полоски для лица. Самый известный старый трюк», — заявила модель.

Она также отметила, что окружающие часто сравнивали ее с сестрой, моделью Джиджи Хадид. По мнению девушки, со временем она сама поверила в то, что выглядит непривлекательно на фоне родственницы. В итоге подростковые травмы и работа в модельной сфере негативно сказались на ее психическом здоровье — манекенщице пришлось лечиться от депрессии.

«Я была уродливой сестрой с темными волосами. Я не была такой крутой и общительной, как Джиджи. Люди много раз говорили мне подобное, пока я сама в это не поверила. Я всегда спрашиваю себя, как неуверенная в себе девушка с депрессией, проблемами с принятием тела и нарушением пищевого поведения, которая ненавидит прикосновения и страдает повышенной социальной тревогой, попала в модельный бизнес? Но с годами я стала хорошей актрисой. Я считала, что мне есть что доказывать. Люди могут говорить что угодно о том, как я выгляжу, о том, как я говорю, о том, как я веду себя. Но за семь лет я ни разу не пропустила, не отменила и не опоздала на работу. Никто никогда не сможет сказать, что я не работаю на износ», — подчеркнула модель.

В январе 2019 года бывшая фотомодель и мать топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид заявила, что ее дочери никогда не прибегали к помощи пластических хирургов и не меняли внешность с помощью косметологических процедур. «Никто из моих детей никогда не пользовался филлерами или ботоксом, в их телах нет инородных предметов. Они знают, что это такое, поскольку видели мои мучения», — высказывалась женщина в защиту дочерей.

Годом ранее сама Белла Хадид заявляла, что никогда в жизни не делала пластических операций. Супермодель утверждала, что слишком боится хирургов и не хотела бы портить свою естественную генетическую красоту.