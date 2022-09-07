Врач рассказала о главной причине развития рака
Неправильное питание и вредные привычки являются главными причинами развития онкологических заболеваний, утверждает врач-онколог «СМ-Клиники» Елизавета Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как несбалансированное меню провоцирует развитие болезней.
По словам Васильевой, в различных научных исследованиях неправильное питание называют причиной развития рака в 35 процентах случаев, а курению отводится лишь 25 процентов.
Как объяснила Васильева, доказано, что некоторые продукты и напитки являются канцерогенными. В частности, к этой категории относится алкоголь, при частом употреблении способствующий развитию рака желудочно-кишечного тракта и печени.
Канцерогенными можно назвать продукты переработанного красного мяса колбас, сосисок, ветчины. Их готовят с использованием специальных консервантов и добавок, что увеличивает риск риска развития колоректального рака
Васильева добавила, что риск развития рака толстой кишки снижает употребление витамина D. Пополнить его запасы помогают рыба и морепродукты, молоко и яйца. Также, по словам врача, существует гипотеза, что качественные молочные продукты препятствуют развитию и других онкологических заболеваний, например, рака тела матки.
повышается риск развития рака толстой кишки, если ежедневно съедать до 100 граммов переработанного мяса
Васильева предупредила, что люди, страдающие от избыточного веса, сталкиваются с повышенным риском развития рака молочной железы, эндометрии и гормонозависимых опухолей, а также рака предстательной железы.
Однако, по ее словам, для развития онкологии одного лишь неправильного питания все же недостаточно. Спусковым механизмом становится совокупность нескольких факторов: генетической предрасположенности, хронических заболеваний, стресса и вредных привычек.
Ранее онкологи перечислили явные симптомы рака толстой кишки. По их словам, жидкий стул и спазмы живота являются явными симптомами рака толстой кишки.