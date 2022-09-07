Врач рассказала о главной причине развития рака

Онколог Елизавета Васильева: неправильное питание является главной причиной развития рака

Неправильное питание и вредные привычки являются главными причинами развития онкологических заболеваний, утверждает врач-онколог «СМ-Клиники» Елизавета Васильева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как несбалансированное меню провоцирует развитие болезней.

По словам Васильевой, в различных научных исследованиях неправильное питание называют причиной развития рака в 35 процентах случаев, а курению отводится лишь 25 процентов.

Как объяснила Васильева, доказано, что некоторые продукты и напитки являются канцерогенными. В частности, к этой категории относится алкоголь, при частом употреблении способствующий развитию рака желудочно-кишечного тракта и печени.

Канцерогенными можно назвать продукты переработанного красного мяса колбас, сосисок, ветчины. Их готовят с использованием специальных консервантов и добавок, что увеличивает риск риска развития колоректального рака

Елизавета Васильева Онколог

Васильева добавила, что риск развития рака толстой кишки снижает употребление витамина D. Пополнить его запасы помогают рыба и морепродукты, молоко и яйца. Также, по словам врача, существует гипотеза, что качественные молочные продукты препятствуют развитию и других онкологических заболеваний, например, рака тела матки.

на 18 процентов повышается риск развития рака толстой кишки, если ежедневно съедать до 100 граммов переработанного мяса

Васильева предупредила, что люди, страдающие от избыточного веса, сталкиваются с повышенным риском развития рака молочной железы, эндометрии и гормонозависимых опухолей, а также рака предстательной железы.

Однако, по ее словам, для развития онкологии одного лишь неправильного питания все же недостаточно. Спусковым механизмом становится совокупность нескольких факторов: генетической предрасположенности, хронических заболеваний, стресса и вредных привычек.

Ранее онкологи перечислили явные симптомы рака толстой кишки. По их словам, жидкий стул и спазмы живота являются явными симптомами рака толстой кишки.