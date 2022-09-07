Онищенко посочувствовал британцам из-за фото нового главы Минздрава с сигарой

Академик РАН Онищенко посочувствовал британцам из-за фото главы Минздрава с сигарой

Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко посочувствовал англичанам в связи с избранием на пост главы Минздрава Великобритании Терез Коффи. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил появившиеся в сети фото министра с сигарой и алкоголем.

Меня огорчает непрофессионализм той плеяды политиков, которые сегодня делают погоду Геннадий Онищенко академик РАН

«Мы подходим к этому вопросу с точки зрения нашей логики: раз министр здравоохранения, то должен быть врач, имеющий опыт работы в здравоохранении. Но английская традиция управления немного другая. Министром может быть любой человек. Главное, что он принадлежит к правящей партии», — объяснил Онищенко.

Он рассказал, что в Великобритании существует так называемый институт несменяемых замминистров. «То есть тот человек, который реально управляет здравоохранением в Англии, — это профессионал, который многие годы там работает», — добавил он.

Министры же даже не заморачиваются о своей репутации. Она их не волнует абсолютно Геннадий Онищенко академик РАН

Поэтому тот факт, что новый глава Минздрава так откровенно говорит о своих вредных привычках не является удивительным, убежден академик РАН.

«А англичанам стоит посочувствовать, хвастаться своими привычками, разрушающими здоровье, да еще взгромоздившись в кресло министра здравоохранения — это просто алогично даже с точки зрения политики. Искреннее сожаление английскому народу с таким сомнительным приобретением в очень чувствительной сфере», — заключил он.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II утвердила ключевых министров в правительстве избранного премьер-министра Лиз Трасс.

