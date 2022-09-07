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В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад

Сенатор Долгов рассказал, что США пытаются отбросить Россию назад с помощью санкций
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал о попытках США «отбросить» Россию назад с помощью санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, главной целью Соединенных Штатов является не урегулирование конфликта на Украине, а устранение России как одного из основных конкурентов Вашингтона за влияние на международной арене. «Американцы будут жестко пытаться лишить нас высоких технологий — ИКЕА еще вернется, а технологические компании покинули наш рынок надолго. Остается лишь делать все самим», — предрек Долгов.

Он также отметил, что США используют санкции для закрепления политической ситуации, которая сложилась в мире. Сенатор заявил, что на данный момент, интересы политики превалируют над экономикой. «Этим обусловлены принимаемые сейчас решения, которые с экономической точки зрения выглядят парадоксальными», — сказал Долгов, приводя в качестве примера визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В июле первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что антироссийскими санкциями США подталкивают Евросоюз в пропасть. Он также провел параллель между нынешним «зомбированием» Европы и политикой Адольфа Гитлера.

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Варвара Кузьмина
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