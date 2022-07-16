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В Совфеде объяснили опасность антироссийской политики США для Европы

Сенатор Джабаров: антироссийскими санкциями Америка подталкивает Евросоюз в пропасть

Фото: Shutterstock

Своей антироссийской политикой США подталкивают Евросоюз в пропасть, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора Совфеда, в данный момент происходит очередное «зомбирование» Европы, и в этом для нее заключается главная опасность, ведь ранее с ними то же самое проделывал Адольф Гитлер, объяснил он. И результатом стало их участие в «крестовом походе против России». Сейчас это пытается сделать Америка, объяснил Джабаров.

«ЕС заявил о подготовке очередного, седьмого по счету, пакета антироссийских санкций. Интересно, чего они добиваются? Ведь им самим уже понятно, что эти меры не остановят Россию в нашем праведном деле по денацификации и демилитаризации Украины», — написал законодатель.

В заключение Джабаров призвал европейцев одуматься, ведь из пропасти, в которую их подталкивают США, «можно не выбраться уже никогда».

Ранее сенатор Джабаров усомнился в том, что лидеры арабских стран поддержат попытки США политически и экономически изолировать Россию. По его словам, Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами.

Кроме того, он назвал самый быстрый способ восстановить все связи с Европой. Успех России в спецоперации на Украине является скорейшим способом вернуть контакты с ЕС, заявил Джабаров. При таком сценарии, отметил сенатор, европейцы «посчитают за честь», если Россия пойдет на нормализацию отношений с ними.

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Алиса Дмитриева
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