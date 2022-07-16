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В Совфеде усомнились в поддержке арабскими лидерами антироссийской политики США

Сенатор Джабаров: лидеры арабских стран вряд ли поддержат США в давлении на Россию

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Лидеры арабских стран вряд ли поддержат США в давлении на Россию, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден начал оказывать давление на Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы добиться дальнейшей политической и экономической изоляции России. Однако Джабаров усомнился, что антироссийская политика найдет поддержку у ближневосточных монархий.

«На Востоке всегда уважали силу и справедливость. Америка давно разочаровала ближневосточных союзников своим лицемерием, двойными, а то и тройными стандартами. Успехи России в Сирии существенно подняли авторитет нашей страны на Ближнем Востоке», — объяснил сенатор свою точку зрения.

В заключение Джабаров напомнил, что спецоперация России на Украине, по сути, проводится против НАТО, что, по его словам, еще больше укрепит авторитет РФ в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах ближневосточного региона. «Миф о непобедимости США и НАТО, об их превосходном и "самом современном" оружии рухнет», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Байден прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с принцем страны Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Стороны обсуждали вопросы, связанные с увеличением добычи и поставок нефти. Американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.

По итогам переговоров Белый дом сообщил, что Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по установлению баланса на мировом рынке нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста.

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Алиса Дмитриева
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