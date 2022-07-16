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Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти

Белый дом: Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по балансу на рынке нефти

Фото: Nick Oxford / Reuters

Саудовская Аравия обязалась поддерживать усилия по установлению баланса на мировом рынке нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом сообщил Белый дом на своем сайте в пятницу, 15 июля, по итогам состоявшихся в Джидде переговоров президента США Джо Байдена с представителями руководства Саудовской Аравии.

Как отмечается в сообщении, Вашингтон поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. «Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — полагают в Белом доме.

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Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с представителями властей Саудовской Аравии заявил, что стороны обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках, Вашингтон ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.

В пятницу, 15 июля, президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Обозреватель Бен Вольфганг в статье для The Washington Times предположил, что визит Байдена в королевство для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться для России неожиданной победой. «Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия США и НАТО в ослаблении Москвы, сократив ее экспортные доходы», — пишет Вольфганг.

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Марина Совина
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