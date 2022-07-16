Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский политолог заявил о стремлении США повторить победу над СССР в 80-х

Политолог Суздальцев: США стремятся повторить экономическую победу над СССР в 80-х годах
Начало событий в новости В Совфеде усомнились в поддержке арабскими лидерами антироссийской политики США

Фото: Tom Brenner / Reuters

Российский политолог Андрей Суздальцев расценил визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию как стремление Штатов повторить ситуацию 80-х годов, когда СССР не смог выдержать снижения стоимости нефти на мировых рынках. Об этом эксперт заявил РИА Новости.

Он напомнил, что Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком сырья, этим и объясняется интерес американского лидера к этой стране. Однако одержать экономическую победу в этот раз Байдену могут помешать два фактора — у России устойчивое положение на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют присутствующие там ее базы. А также для арабского мира очень важно, что Россия не бросает своих союзников, отметил Суздальцев.

Он указал, что Байдену будет очень тяжело добиваться своих целей под влиянием конфликта между шиитами и суннитами, то есть Ираном и Саудовской Аравией. С одной стороны, Запад сильно нуждается в иранских нефти и газе, но, с другой стороны, американскому президенту необходимо придерживаться курса на сохранение Ираном статуса неядерного государства. В таких условиях Байдену нужно решать несколько взаимоисключающих вопросов.

Ранее 16 июля первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что лидеры арабских стран вряд ли поддержат США в давлении на Россию. По его словам, американский президент начал оказывать давление на Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы добиться дальнейшей политической и экономической изоляции России. Однако Джабаров усомнился, что антироссийская политика найдет поддержку у ближневосточных монархий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Сенатор назвал самый быстрый способ вернуть контакты с Европой
Стало известно о смерти известного московского гитариста
Водитель Lada Granta влетел в группу трех мотоциклистов в Башкирии
США обязались не допустить появления у Ирана ядерного оружия
Начато расследование по факту пропажи вертолета на Камчатке
В Москве осквернили могилу двойного агента КГБ и ФБР
Тарасова осадила предложившего приравнять смену гражданства к госизмене депутата
В США рассказали об опасениях Украины на фоне «раскола» на Западе
Россиянам напомнили о потенциальной опасности мороженого и кондиционеров
Российский политолог заявил о стремлении США повторить победу над СССР в 80-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.