Российский политолог заявил о стремлении США повторить победу над СССР в 80-х

Политолог Суздальцев: США стремятся повторить экономическую победу над СССР в 80-х годах

Российский политолог Андрей Суздальцев расценил визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию как стремление Штатов повторить ситуацию 80-х годов, когда СССР не смог выдержать снижения стоимости нефти на мировых рынках. Об этом эксперт заявил РИА Новости.

Он напомнил, что Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком сырья, этим и объясняется интерес американского лидера к этой стране. Однако одержать экономическую победу в этот раз Байдену могут помешать два фактора — у России устойчивое положение на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют присутствующие там ее базы. А также для арабского мира очень важно, что Россия не бросает своих союзников, отметил Суздальцев.

Он указал, что Байдену будет очень тяжело добиваться своих целей под влиянием конфликта между шиитами и суннитами, то есть Ираном и Саудовской Аравией. С одной стороны, Запад сильно нуждается в иранских нефти и газе, но, с другой стороны, американскому президенту необходимо придерживаться курса на сохранение Ираном статуса неядерного государства. В таких условиях Байдену нужно решать несколько взаимоисключающих вопросов.

Ранее 16 июля первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что лидеры арабских стран вряд ли поддержат США в давлении на Россию. По его словам, американский президент начал оказывать давление на Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы добиться дальнейшей политической и экономической изоляции России. Однако Джабаров усомнился, что антироссийская политика найдет поддержку у ближневосточных монархий.