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Сенатор назвал самый быстрый способ вернуть контакты с Европой

Сенатор Джабаров назвал успех в спецоперации скорейшим способом вернуть контакты с ЕС

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Успех России в спецоперации на Украине является скорейшим способом вернуть контакты с Европой, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

Сенатор указал, что многие россияне жалуются на то, что для них закрылись многие туристические маршруты в ЕС. «Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине», — назвал он такой способ возвращения к привычным вещам.

При таком сценарии, заметил Джабаров, европейцы «посчитают за честь», если Россия пойдет на нормализацию отношений.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может возобновить диалог с НАТО и Европейским союзом только на условиях равноправия и баланса интересов сторон. При этом глава МИД отметил, что Россия никогда не закрывалась и не закрывается от контактов с ЕС.

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Алина Гончарова
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