Жилье в США подешевело впервые за четыре года

CoreLogic: жилье в США подешевело впервые за четыре года на 0,3%

В 2022 году жилье в США подешевело впервые за четыре года. О том, что недвижимость в Штатах стала доступнее, сообщается в исследовании компании CoreLogic.

По итогам июля стоимость домов в США снизились на 0,3 процента относительно июня — первое снижение показателя в помесячном выражении с декабря 2018 года. Наиболее заметно жилье подешевело в Сан-Франциско (минус 3,67 процента).

При этом в годовом выражении рост цен замедляется третий месяц подряд. Так, в июле стоимость жилья выросла на 15,8 процента по сравнению с июлем 2021 года. Согласно прогнозам экспертов, к июлю 2023 года темпы роста цен на недвижимость упадут до 3,8 процента.

Ранее в сентябре сообщалось, что в США значительно выросли ставки по ипотеке. В конце августа ставка по 30-летней ипотеке поднялась с 5,55 до 5,66 процента годовых. Показатель оказался рекордным за два месяца. Риелторы заявили, что повышение ставок привело к увеличению ежемесячных платежей по ипотеке на сотни долларов, из-за чего в стране снизился спрос на дома.