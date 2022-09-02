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В США рекордно выросли ставки по ипотеке

Freddie Mac: ставка по ипотеке на 30 лет в США выросла до 5,66 процента годовых

Фото: Unsplash

В США выросли ставки по долгосрочным ипотечным кредитам. Показатель оказался рекордным за два месяца, сообщает New York Post.

В конце августа ставка по 30-летней ипотеке поднялась с 5,55 процента годовых до 5,66 процента. В аналогичный период 2021-го показатель находился на уровне 2,87 процента. Что касается кредита на 15 лет, то ставка выросла с 4,85 процента до 4,98 процента. Год назад она составляла 2,18 процента.

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Американские риелторы отметили, что повышение ставок привело к увеличению ежемесячных платежей по ипотеке на сотни долларов. В итоге в стране снизились продажи домов. «Повышение ипотечных ставок происходит в особенно уязвимое для жилищного рынка время, так как продавцы пересматривают свои цены из-за снижения спроса со стороны покупателей. Ситуация, вероятно, приведет к дальнейшему замедлению роста цен», — объяснили в крупном ипотечном агентстве Freddie Mac.

О том, что в США рекордно подорожала ипотека в Freddie Mac сообщили в апреле 2022 года. Тогда за неделю средняя ставка поднялась на 0,28 процентного пункта и впервые достигла 5 процентов годовых с 2011 года. Средняя ставка по 15-летней ипотеке превысила четыре процента впервые с 2018 года.

Нина Ташевская
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