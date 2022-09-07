В Татарстане откроется выставка челябинской художницы

В Елабуге 16 сентября откроется выставка художницы Алены Аскаровой

В городе Елабуге 16 сентября откроется выставка члена Международной творческой ассоциации «Инкор» и молодежного объединения Союза художников России Алены Аскаровой. Как уточняет «Татар-информ», в залах Музея современного этноискусства в дни проведения выставки представят 60 работ, написанных челябинской художницей.

В работах, представленных на выставке «Вдох-выдох», Аскарова попыталась запечатлеть ритм жизни, показать ее с разных сторон. Главными героями картин являются люди и окружающая их природа. Ознакомиться с выставкой можно будет до 16 октября.

Рассказывая о предстоящем событии, секретарь информационно-издательского отдела Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ЕГМЗ) Евгения Поликарпова указала, что экспозиция Аскаровой будет представлена в стенах музея впервые. Собеседница агентства добавила, что автор работ также будет присутствовать на открытии выставки и после официальной части лично проведет гостей по экспозиции.

Ранее сообщалось, что в нижнекамском храме Казанской иконы Божией Матери 10 сентября состоится V открытый межрегиональный стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую».