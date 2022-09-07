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В Нижнекамске пройдет фестиваль православной музыки «Верую»

В Нижнекамске 10 сентября пройдет фестиваль родной песни и православной музыки «Верую»

Фото: страница «Стахеевский фестиваль "Верую" г. Нижнекамск» во «ВКонтакте»

В нижнекамском храме Казанской иконы Божией Матери 10 сентября состоится V открытый межрегиональный стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую». Об этом сообщает «Татар-информ».

«Событие соберет более 300 участников из городов Татарстана и Удмуртии. Среди них певческие коллективы, солисты и мастера художественного слова. Это 29 хоровых коллективов и вокальных ансамблей Нижнекамска, районов Татарстана и Удмуртии, а также 26 солистов и мастеров художественного слова, более 30 мастеров народных ремесел и современного декоративно-прикладного искусства», — заявили организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля также заработают ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел и фотозона «Стахеевская беседка», будут проведены выставка картин нижнекамских художников «Русь православная» и выставка «Российские династии — сплетение судеб», мастер-классы по современным и традиционным ремеслам.

Также на мероприятии с театрализованным прологом выступят артисты Нижнекамского ТЮЗа в костюмах XlX века. В трапезной храма посетителей будут угощать блюдами национальной русской кухни.

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Евгений Шульгин
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