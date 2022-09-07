Вирусолог раскрыл причины повышения заболеваемости ОРВИ осенью

Вирусолог Нетесов заявил, что вирусы более устойчивы при низких температурах

Вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы Хелснет Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» раскрыл причины повышения заболеваемости ОРВИ осенью.

По его словам, дело в том, что концентрированность людей растет — в частности, их становится больше в общественном транспорте, на различных мероприятиях, работе и в магазинах. Из-за этого люди чаще подхватывают инфекции, которые распространяются респираторным путем. Кроме того, вирусы более устойчивы при низких температурах.

Собеседник издания добавил, что вызывающих респираторные инфекции вирусов довольно много, однако чаще всего осенью люди сталкиваются с риновирусами, некоторыми энтеровирусами, вирусами парагриппа и простого гриппа, а также пневмовирусами.

Нетесов призвал не игнорировать симптомы простуды и обращаться к специалистам, так как состояние человека может ухудшиться и перейти в более тяжелую форму. «От вирусов гриппа и нынешнего коронавируса можно защититься или хотя бы облегчить течение инфекции, сделав прививки. Далеко не лишним будет также в сезон ОРВИ носить маски», — заявил вирусолог, подчеркнув, что даже при том, что защитные средства не гарантируют 100-процентную защиту, они все же снижают вероятность заражения и уменьшают дозу вируса.

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