Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иммунолог рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19

Иммунолог Крючков: холод и жара увеличивают риски распространения коронавирусной инфекции

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19. Этим он поделился с радио Sputnik.

По его словам, риск заражения коронавирусной инфекцией повышается при сниженной температуре воздуха. «На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции, соответственно, больше вероятность заразиться», — пояснил иммунолог.

Специалист также предупредил о возможной опасности при повышенных температурах. «В жарких странах с хорошей инсоляцией мы также наблюдали вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Крючков. Это связано с тем, что при таких погодных условиях люди склонны большую часть времени находиться в закрытых помещениях, чтобы легче переносить жару или холод. «А это напрямую способствует распространению COVID-19. То есть в данном случае речь идет не о распространении инфекции на улице, а о том, что в помещениях и на транспорте вирус прекрасно передается», — отметил иммунолог.

Ранее вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предсказал «широкий» пик шестой волны COVID-19 в России. По его мнению, подъем будет вызван распространением новых видов омикрон-штамма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В России допустили прекращение действия продуктовой сделки
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.