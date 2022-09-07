Иммунолог рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19

Иммунолог Крючков: холод и жара увеличивают риски распространения коронавирусной инфекции

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о влиянии погоды на распространение COVID-19. Этим он поделился с радио Sputnik.

По его словам, риск заражения коронавирусной инфекцией повышается при сниженной температуре воздуха. «На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции, соответственно, больше вероятность заразиться», — пояснил иммунолог.

Специалист также предупредил о возможной опасности при повышенных температурах. «В жарких странах с хорошей инсоляцией мы также наблюдали вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Крючков. Это связано с тем, что при таких погодных условиях люди склонны большую часть времени находиться в закрытых помещениях, чтобы легче переносить жару или холод. «А это напрямую способствует распространению COVID-19. То есть в данном случае речь идет не о распространении инфекции на улице, а о том, что в помещениях и на транспорте вирус прекрасно передается», — отметил иммунолог.

Ранее вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предсказал «широкий» пик шестой волны COVID-19 в России. По его мнению, подъем будет вызван распространением новых видов омикрон-штамма.