Вирусолог спрогнозировал «широкий» пик волны COVID-19 в России

Вирусолог Чумаков спрогнозировал «широкий» пик волны COVID-19 в России из-за BA.4 и BA.5

В России из-за распространения новых видов омикрон-штамма пик шестой волны коронавируса будет более «широким», чем прошлой зимой. Об этом заявил вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

«Мы говорили, что где-то к началу осени будет подъем, что и случилось. Но насколько это будет быстро уходить, трудно сказать, тем более что сейчас есть два варианта — BA.4 и BA.5, и они добавляют ширину пику заболеваемости», — сказал специалист.

Вирусолог спрогнозировал, что в крупных городах спад волны COVID-19 начнется в середине сентября, он будет идти в течение месяца. Чумаков заявил, что в России будет «длинный хвост» заболеваемости в отдаленных российских регионах, из-за чего волна инфекции может продлиться до октября.

В свою очередь, генетик Павел Волчков до этого выражал мнение, согласно которому в России пик заболеваемости, предположительно, придется на вторую половину сентября. Он подчеркивал, что пик пройдет легче, чем предыдущий, из-за формирования популяционного иммунитета, который блокирует коронавирус в верхних дыхательных путях человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости COVID-19. В связи с этим министр призвал усилить личные меры профилактики.