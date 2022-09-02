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Генетик назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19 в России

Генетик Волчков спрогнозировал пик волны COVID-19 в России во второй половине сентября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России пик заболеваемости COVID-19, предположительно, придется на вторую половину сентября. Об этом заявил завлабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщают «Известия».

«Сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет, и пика мы, скорее всего, достигнем во второй половине сентября», — сказал специалист.

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По его словам, пик заболеваемости пройдет легче, чем предыдущий, из-за формирования популяционного иммунитета, который блокирует коронавирус в верхних дыхательных путях человека.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что на пике новой волны COVID-19 в России суточный прирост числа заболевших может составить 50 тысяч человек. Специалист также допускает, что пик заболеваемости может прийтись на начало сентября.

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Анастасия Шейкина
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