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В Минздраве призвали усилить меры профилактики из-за подъема COVID-19 в России

Мурашко призвал усилить меры профилактики в РФ из-за прогнозируемого подъема COVID-19
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Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В связи с этим министр призвал усилить личные меры профилактики. За минувшие сутки в России выявили 50 952 случая заражения коронавирусом.

Глава Минздрава в рамках рабочей поездки в Удмуртию также отметил, что закупка и поставка вакцины против гриппа во все регионы России фактически осуществлены.

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До этого генетик Павел Волчков подчеркнул, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет. По его мнению, пик наступит во второй половине сентября.

Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о росте заболеваемости коронавирусом. Он рекомендовал гражданам возобновить ношение масок в местах большого скопления людей, несмотря на то что обязательного требования сейчас нет.

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Анна Щербакова
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