В Минздраве призвали усилить меры профилактики из-за подъема COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
В связи с этим министр призвал усилить личные меры профилактики. За минувшие сутки в России выявили 50 952 случая заражения коронавирусом.
Глава Минздрава в рамках рабочей поездки в Удмуртию также отметил, что закупка и поставка вакцины против гриппа во все регионы России фактически осуществлены.
До этого генетик Павел Волчков подчеркнул, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет. По его мнению, пик наступит во второй половине сентября.
Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о росте заболеваемости коронавирусом. Он рекомендовал гражданам возобновить ношение масок в местах большого скопления людей, несмотря на то что обязательного требования сейчас нет.