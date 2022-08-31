Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID-19

Инфекционист Малышев предупредил россиян о росте заболеваемости коронавирусом

Повышение заболеваемости коронавирусом еще будет, а говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 пока рано. Об этом предупредил россиян врач-инфекционист Николай Малышев, его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, оценивать возможность роста числа заболевших можно будет через неделю после начала учебного года. Также он уточнил, что на данный момент уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 не очень большой в сравнении с числом заболевших.

«Я думаю, что еще повышение будет. Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года. Народ повстречается, обменяется: кто новостями, кто вирусами, кто еще чем», — сказал специалист.

Также Малышев призвал носить маски в местах большого скопления людей, несмотря на то, что обязательного требования сейчас нет.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили «Ленте.ру», что превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом было зарегистрировано в 23 регионах России. Главный санитарный врач России Анна Попова указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19.