В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19

Роспотребнадзор заявил о превышении показателей заболеваемости COVID-19 в 23 регионах РФ

Превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом было зарегистрировано в 23 регионах России. Такую оценку эпидемиологической ситуации предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Главный санитарный врач России Анна Попова на оперативном совещании указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19.

Она подчеркнула, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших и блокировать распространение инфекции.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в России действует трехуровневая система тестирования на коронавирус. Исходя из показателей интенсивности эпидпроцесса, охват граждан тестированием варьируется от 150 до 300 исследований на 100 тысяч населения, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе совещания территориальным органам поручили тщательно проработать вопросы подготовки лечебной сети к предстоящему сезону респираторных инфекций.

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в России выявили 30 967 случаев коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вновь носить маски из-за роста случаев COVID-19.