В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19
Превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом было зарегистрировано в 23 регионах России. Такую оценку эпидемиологической ситуации предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.
Главный санитарный врач России Анна Попова на оперативном совещании указала на необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19.
Она подчеркнула, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования позволит своевременно выявлять заболевших и блокировать распространение инфекции.
В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в России действует трехуровневая система тестирования на коронавирус. Исходя из показателей интенсивности эпидпроцесса, охват граждан тестированием варьируется от 150 до 300 исследований на 100 тысяч населения, уточнили в ведомстве.
Кроме того, в ходе совещания территориальным органам поручили тщательно проработать вопросы подготовки лечебной сети к предстоящему сезону респираторных инфекций.
За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в России выявили 30 967 случаев коронавируса.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян вновь носить маски из-за роста случаев COVID-19.