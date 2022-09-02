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Генетик развеял популярный миф о коронавирусе

Генетик Волчков счел маловероятной возможность заразиться коронавирусом через предметы
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Фото: Vladimir Fedotov / Unsplash

Первоначальная версия специалистов о том, что коронавирусом возможно заразиться через предметы, сейчас представляется байкой. Об этом в интервью «Известиям» заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Российский генетик счел подобную трактовку популярным мифом. «Такой путь заражения коронавирусом маловероятен. Это скорее байка, чем быль», — развеял слухи специалист.

Волчков также подчеркнул, что сейчас ученые собрали много сведений о COVID-19, поэтому его уникальность выглядит надуманной. «В целом ничего интересного в нем нет, кроме нюанса с его искусственным происхождением. Подтвердить или опровергнуть сейчас мы это не можем», — указал генетик.

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Специалист отметил, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет. По его словам, пик наступит во второй половине сентября.

Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о росте заболеваемости коронавирусом. Он рекомендовал гражданам возобновить ношение масок в местах большого скопления людей, несмотря на то, что обязательного требования сейчас нет.

2 сентября сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 50 952 случая заражения коронавирусом — такой показатель заболеваемости в стране зафиксировали впервые с 11 марта.

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Анна Щербакова
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