Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Умеющим вызывать рвоту по команде людям предложили работу

В Амстердаме клиника фобий открыла вакансию для людей, умеющих вызывать у себя рвоту

Фото: Shutterstock

В Амстердаме, Нидерланды, клиника лечения фобий предложили работу людям, умеющим вызывать у себя рвоту по команде. Как пишет издание NL Times, желающих получить такую работу оказалась неожиданно много.

Клиника специализируется на лечении пациентов, страдающих от тревожности, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и фобий, в том числе боязни высоты, острых предметов и еды, клаустрофобии и страха рвоты.

Для работы со страхом рвоты в центре был работник, способный вызывать у себя рвоту на сеансах с пациентами. Вакансию открыли после того, как он ушел на пенсию.

Материалы по теме:
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Сотрудники клиники утверждают, что получили больше 100 откликов и едва успевают читать резюме. «Теперь я наконец-то могу поделиться своим искусством вызывать у себя рвоту по команде! Если клиника все еще ищет людей, я бы хотел принять участие в конкурсе», — написал один из кандидатов.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Виктория Третис из Ноттингема, Великобритания, захотела избавиться от боязни запястий и обратилась к гипнозу. Виктория связывает свою фобию с операцией, которую ей делали на запястье в возрасте четырех лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Врач сделал кесарево сечение и зашил разрез обратно из-за недоношенности плода
Россия нашла нового покупателя на свою нефть в Азии
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.