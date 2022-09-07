Умеющим вызывать рвоту по команде людям предложили работу

В Амстердаме клиника фобий открыла вакансию для людей, умеющих вызывать у себя рвоту

В Амстердаме, Нидерланды, клиника лечения фобий предложили работу людям, умеющим вызывать у себя рвоту по команде. Как пишет издание NL Times, желающих получить такую работу оказалась неожиданно много.

Клиника специализируется на лечении пациентов, страдающих от тревожности, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и фобий, в том числе боязни высоты, острых предметов и еды, клаустрофобии и страха рвоты.

Для работы со страхом рвоты в центре был работник, способный вызывать у себя рвоту на сеансах с пациентами. Вакансию открыли после того, как он ушел на пенсию.

Сотрудники клиники утверждают, что получили больше 100 откликов и едва успевают читать резюме. «Теперь я наконец-то могу поделиться своим искусством вызывать у себя рвоту по команде! Если клиника все еще ищет людей, я бы хотел принять участие в конкурсе», — написал один из кандидатов.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Виктория Третис из Ноттингема, Великобритания, захотела избавиться от боязни запястий и обратилась к гипнозу. Виктория связывает свою фобию с операцией, которую ей делали на запястье в возрасте четырех лет.