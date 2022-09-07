Манижа и Ладо Кватания поженились

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились в Подмосковье

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Свадьба состоялась во вторник, 6 сентября, на Николиной горе в Подмосковье. «Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит», — сообщила Собчак.

Ранее Ладо Кватания снял клип на песню американской рэперши Карди Би Hot Shit. В записи трека также приняли участие Канье Уэст и Lil Durk. Ранее режиссер и клипмейкер работал над музыкальными роликами таких музыкантов, как Хаски, Markul, Оксимирон, Дельфин и Манижа.