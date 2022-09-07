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Манижа и Ладо Кватания поженились

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились в Подмосковье
Манижа

Манижа. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Свадьба состоялась во вторник, 6 сентября, на Николиной горе в Подмосковье. «Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит», — сообщила Собчак.

Ранее Ладо Кватания снял клип на песню американской рэперши Карди Би Hot Shit. В записи трека также приняли участие Канье Уэст и Lil Durk. Ранее режиссер и клипмейкер работал над музыкальными роликами таких музыкантов, как Хаски, Markul, Оксимирон, Дельфин и Манижа.

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Марина Совина
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