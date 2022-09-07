Сбер продолжит принимать заявки по дальневосточной ипотеке

Первый зампред Сбербанка заявил о продолжении приема заявок по дальневосточной ипотеке

Сбербанк продолжит принимать заявки по госпрограмме «Дальневосточной ипотеки», о продлении которой ранее заявил президент России Владимир Путин. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Он подчеркнул, что в банке видят интерес граждан к данному типу ипотеки, позволяющему «решить жилищный вопрос по исключительно низкой ставке, практически без переплаты по кредиту».

«Сбер также поддерживает идею участников рынка увеличить максимальную сумму кредита по программе до 9 миллионов рублей», — добавил Царев.

Ранее Путин анонсировал продление программы дальневосточной ипотеки. Программа предполагает, что заемщики могут взять кредит по ставке в два процента годовых на весь срок кредитования для строительства или приобретении жилья на территории Дальневосточного федерального округа.

Продлить данный тип ипотеки предложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он попросил главу государства продлить программу до 2030 года, оценив ее положительный эффект.