Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде

Полиция: один человек погиб, двое ранены в результате нового нападения с ножом в Канаде

В Канаде совершено очередное нападение с ножом на прохожих. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Трагедия произошла в городе Эдмонтон провинции Альберта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

«Двое человек серьезно пострадали и один погиб​​​. Нападения носили случайный характер», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Уточняется, что преступнику удалось скрыться с места, полиция начала розыск.

«Подозреваемый, согласно описанию, мужского пола с кудрявыми черными волосами, светлой кожей, одет в темное худи и серую рубашку», — указали в полиции.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Канады задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек в канадской провинции Саскачеван, в результате которого 10 человек погибли, еще не менее 15 получили ранения. 30-летнего Майлса Сандерса арестовали в городе Ростерн в среду, 7 сентября.