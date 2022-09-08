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Неоднократно судимый член банды Басаева осужден на 12 лет

Неоднократно судимый член банды Басаева Хазвах Черхигов осужден на 12 лет
Хазваха Черхигов (в центре)

Хазваха Черхигов (в центре). Фото: Снимок с видео / ЦОС ФСБ / ТАСС

Неоднократно судимый член банды Басаева Хазвах Черхигов осужден на 12 лет по ряду статей УК РФ: за похищение человека, бандитизм, умышленные убийства, теракт и побег из места лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 8 сентября, сообщили в Южном окружном военном суде.

По данным суда и следствия, Хазвах Черхигов участвовал в вооруженной банде под руководством Басаева, и захвате заложников в активе банды. Также его обвиняют в терроризме, в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Как лицо, отбывающее наказание за преступления, он должен понести еще одно наказание за побег из колонии.

Следствие выяснило, что от действий банды Басаева, в которую входил и Черхигов, за все время деятельности группировки пострадали 317 человек — им был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Черхигов не только скрылся от правоохранительных органов и жил в Москве по поддельным документам, но по этим паспортным данным и «неоднократно осуждался за совершение общеуголовных преступлений, за что отбывал наказание в местах лишения свободы». Известно, что фигурант совершил побег. С учетом неотбытых лет лишения свободы по вменяемым преступлениям суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

В мае 2022 года сообщалось, что двоих членов банды Басаева задержали за нападение на Дагестан в 1999 году: задержание провели сотрудники ФСБ и УМВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии.

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Леонид Микуляк
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