Неоднократно судимый член банды Басаева осужден на 12 лет

Неоднократно судимый член банды Басаева Хазвах Черхигов осужден на 12 лет

Неоднократно судимый член банды Басаева Хазвах Черхигов осужден на 12 лет по ряду статей УК РФ: за похищение человека, бандитизм, умышленные убийства, теракт и побег из места лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 8 сентября, сообщили в Южном окружном военном суде.

По данным суда и следствия, Хазвах Черхигов участвовал в вооруженной банде под руководством Басаева, и захвате заложников в активе банды. Также его обвиняют в терроризме, в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Как лицо, отбывающее наказание за преступления, он должен понести еще одно наказание за побег из колонии.

Следствие выяснило, что от действий банды Басаева, в которую входил и Черхигов, за все время деятельности группировки пострадали 317 человек — им был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Черхигов не только скрылся от правоохранительных органов и жил в Москве по поддельным документам, но по этим паспортным данным и «неоднократно осуждался за совершение общеуголовных преступлений, за что отбывал наказание в местах лишения свободы». Известно, что фигурант совершил побег. С учетом неотбытых лет лишения свободы по вменяемым преступлениям суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

В мае 2022 года сообщалось, что двоих членов банды Басаева задержали за нападение на Дагестан в 1999 году: задержание провели сотрудники ФСБ и УМВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии.