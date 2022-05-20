Двоих членов банды Басаева задержали за нападение на Дагестан в 1999 году

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали двоих членов банды Басаева

Сотрудники ФСБ и УМВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих членов банды Басаева, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Фигурантам, уроженцам Нефтекумского района Ставрополья Тоймасхану Аджиньязову и Кайтарби Насырову, вменяют совершение преступлений по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

В ходе следствия получены доказательства их причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В СКР указали, что в середине июля 1999 года фигуранты добровольно вступили в банду, главарями которой были Басаев и Хаттаб.

В результате массированного прицельного обстрела, в котором в составе банды участвовали задержанные, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести еще 34 гражданам. В период с 7 по 24 августа 1999 году не менее тысячи боевиков совершили вооруженное нападение на военнослужащих, обеспечивавших безопасность на территории Ботлихского района Дагестана, в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Террористы были вооружены автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами.

В СКР отметили, что российские следователи принимают активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.