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Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель

Экс-премьер Италии Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что мог бы стать вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — предложил он в эфире телеканала Rai1.

Говоря об антироссийских санкциях, Берлускони выразил «сожаление и разочарование» из-за того, что Россия укрепляет «коммунистический тоталитаризм Китая» вместо сближения с Евросоюзом. При этом, по его словам, он не видит, что Россия терпит экономические потери из-за санкций. Она способна сопротивляться как им, так и потолку цен на газ, считает он.

Ранее Сильвио Берлускони призвал итальянское правительство отказаться от поставок газа из России прежде, чем Москва примет аналогичное решение. Он указал на необходимость создания терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводов по производству энергии из отходов. Также он призвал инвестировать в возобновляемые источники энергии.

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Марина Совина
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