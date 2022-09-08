Состояние вывезенной с Диксона белой медведицы описали словом «бодрячком»

Глава Московского зоопарка Акулова заявила, что раненая медведица чувствует себя бодрячком

Раненная картечью на острове Диксон в Красноярском крае белая медведица чувствует себя «бодрячком». Таким словом описала состояние животного директор Московского зоопарка Светлана Акулова, ссылаясь на биолога Игоря Анпилова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Белые медведи на Диксоне страдали от деятельности человека и раньше Это уже не первый случай на острове Диксон, когда белый медведь выходит за помощью к людям. В июле россияне следили за спасением хищника, язык которого застрял в металлической банке из-под сгущенки. На помощь медведю были отправлены специалисты из Москвы, которые спасли животное от голодной смерти.

По словам Акуловой, в состоянии хищника наблюдается положительная динамика.

«Передвигается по внутреннему помещению, выбирая наиболее удобное место, хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным», — рассказала глава зоопарка.

Акулова отметили, что по взгляду медведицы видно, что она хочет жить. «Мы сделаем все возможное», — пообещала она.

Ранее сообщалось, что раненого краснокнижного медведя обнаружили в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае, хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. 6 сентября тяжелораненого зверя доставили в Москву.