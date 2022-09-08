Бывших бухгалтеров больницы осудят за хищение миллионов рублей из бюджета

На Алтае экс-бухгалтеров больницы осудят за мошенничество почти на 30 миллионов рублей

В Республике Алтай суд рассмотрит дело трех бывших бухгалтеров Улаганской районной больницы о хищении денег. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2014 по 2019 год экс-сотрудники медицинского учреждения подделывали документы и начисляли себе и своим родственникам и друзьям, который не работали в больнице, повышенную зарплату. Суммарно они похитили около 30 миллиона рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили дела по статье о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал 35-летнего основателя и гендиректора ритуальной компании «Честный агент» Артема Манилова за мошенничество и создание организованного преступного сообщества (ОПС).