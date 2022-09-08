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Посол России в Канаде оценил призывы удержать турбины для «Северного потока»

Посол России в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для «Северного потока»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Призывы «Канадского украинского конгресса» (Ukrainian Canadian Congress, внесен Минюстом России в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для газопровода «Северный поток» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев. Такую оценку дал посол России в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Как заявил дипломат, организация «пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа».

Степанов заметил, что в лозунгах организации «логика отсутствует». «Просто слепая ненависть ко всему русскому. Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», — резюмировал российский посол.

Ранее президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца вернуть документы на турбину для газопровода «Северный поток». Так глава государства отреагировал на фото немецкого главы кабмина на фоне указанной турбины, напомнив, что она является российской собственностью. По его словам, немецкая сторона ничего не дает Москве, кроме общих разговоров.

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Марина Совина
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