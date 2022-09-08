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Выпивший пассажир самолета помотал бортпроводника за шею и подрался с полицией

Пассажир Ryanair получил два месяца тюрьмы за дебош на борту и драку с полицейскими

Фото: Portuguese Gravity / Unsplash

Британец получил два месяца тюремного заключения за нападение на бортпроводника во время полета и ожесточенное сопротивление полицейским при задержании. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел 13 июля 2022 года на борту рейса Ryanair, который следовал по маршруту Лидс (Великобритания) — Жирона (Испания). Во время посадки один из бортпроводников заметил агрессивное поведение 55-летнего Гленна Бейли (Glenn Bailey) и сделал ему замечание, предположив, что пассажир пьян. Услышав это, британец, который, как сообщается, выпил перед полетом три бутылки сидра, вышел из себя и попытался схватить члена экипажа за шею, однако промахнулся и «помотал» его за воротник рубашки.

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Затем Бейли все же прошел к своему месту — на помощь пришлось вызвать полицию аэропорта. Как заявил в суде прокурор, дебошир начал оскорблять полицейских, а когда его все-таки вывели из самолета, устроил драку на взлетно-посадочной полосе. Мужчине удалось вырваться из-под стражи и ударить одного сотрудника ногой в спину.

В суде британец сознался только в нападении на бортпроводника. Адвокат пассажира попытался объяснить поведение своего подзащитного сочетанием алкоголя и неправильного употребления лекарств. За выходку Бейли получил два месяца тюремного заключения.

Ранее в сентябре российская туристка, которая устроила пьяный дебош в самолете на рейсе МоскваАнталья, попала на видео. На ролике женщина ругается матом в адрес пассажиров и персонала авиакомпании. Чтобы усмирить нарушительницу, бортпроводникам пришлось трижды связывать ее скотчем.

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Дарья Рыбак
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