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Фитнес-блогерша удивила фанатов кубиками пресса на шестом месяце беременности

Главред Muscle and Health Дэнни Леви показала кубики пресса на 23-й неделе беременности

Фото: @dannilevyfit

Главный редактор спортивного журнала Muscle and Health и фитнес-блогерша Дэнни Леви из Эссекса, Великобритания, показала фигуру на шестом месяце беременности и удивила фанатов. Соответствующие посты появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В соцсети 38-летняя писательница регулярно делится программой своих тренировок, питания и спортивными успехами. Леви продемонстрировала свое тело на 23-й неделе беременности. На размещенных кадрах видно, что она обладает рельефными мышцами и, в частности, шестью кубиками пресса.

«Итак, скоро я войду в третий триместр беременности. Я планирую сфокусироваться на работе с эластичными ремнями, чтобы поддерживать наше с малышом здоровье в безопасности», — подписала она одну из публикаций.

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Подписчики восхитились достижениями героини материала в комментариях. «Это машина, она не остановится ни перед чем!», «Ты выглядишь просто потрясающе, пример для многих», «Спасибо тебе за мотивацию. Я обязательно буду тренироваться даже во время беременности», — похвалили они.

В августе эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина раскрыла способы накачать упругие ягодицы без изнурительных тренировок в спортзале и дополнительного оборудования. Логвина посоветовала тренироваться умеренно, но регулярно, три-пять раз в неделю. При этом три занятия должны быть с акцентом на ноги и ягодицы с проработкой большой, средней, малой и грушевидной мышц.

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Дина Васильева
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